Ein 25-jähriger Italiener verlor bei einem riskanten Überholmanöver im steilen Gelände nahe Chur die Kontrolle über sein Auto. Nach einem 150-Meter-Absturz fanden Retter den Verletzten orientierungslos neben dem Wrack.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 25-Jähriger Italiener stürzt mit Auto 150 Meter tief in Graubünden

Retter fanden ihn verletzt und orientierungslos neben zerstörtem Wrack

Rega flog ihn ins Kantonsspital Chur, Blutprobe angeordnet

Johannes Hillig Redaktor News

Er wollte überholen und landete im Graben: Ein Mann (25) mit Wohnsitz in Italien setzte am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr zu einem riskanten Überholmanöver an und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen.

Das Auto schoss über den Strassenrand hinaus, überschlug sich im steilen Gelände mehrfach und stürzte rund 150 Meter in die Tiefe.

Weil das Wrack von der Strasse aus in der Dunkelheit nicht zu sehen war, mussten die Einsatzkräfte das Gelände aufwendig absuchen. Erst nach geraumer Zeit konnten Polizisten und Retter das völlig zerstörte Auto lokalisieren.

Rega war im Einsatz

Das Auto war leer, doch kurz darauf entdeckten die Retter den verletzten 25-Jährigen direkt neben dem Wrack. Er war völlig orientierungslos. Die Einsatzkräfte leisteten sofort Erste Hilfe.

Wegen der Schwere der Verletzungen musste die Rega anrücken und den verunfallten Italiener ins Kantonsspital Chur fliegen. Die Polizei hegt einen üblen Verdacht: Sie ordnete beim Lenker eine Blut- und Urinprobe an. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.



