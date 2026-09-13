Churer Feuerwehr rettet Büsi aus der Plessur

In Chur hat ein Anwohner am Sonntag die Stadtpolizei Chur über eine hilflose Katze am Ufer der Plessur informiert. Das Büsi konnte gerettet werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stadtpolizei Chur rettet hilflose Katze aus der Plessur am Sonntagnachmittag

Feuerwehr Chur setzt Hubretter ein, Schaulustige beobachten die Rettungsaktion

Katze ohne Chip, zur Tierklinik Masans gebracht für medizinische Versorgung

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntagnachmittag ging bei der Stadtpolizei Chur die Meldung über eine hilflose Katze am Ufer der Plessur ein. Aufgrund der hohen Flussmauern konnte sich die geschwächte Katze nicht selbst befreien.

Die ausgerückte Patrouille nahm Rücksprache mit der Feuerwehr der Stadt Chur. Diese rückte wenige Minuten später mit dem Hubretter aus und barg die Katze. Ein Bild zeigt den Einsatz – unter Beobachtung einiger Schaulustiger konnte das Büsi aber sicher geborgen werden.

Da sie nicht gechippt war und sich der Besitzer beziehungsweise die Besitzerin vor Ort nicht ausfindig machen liess, brachte die Stadtpolizei Chur die Katze umgehend zur medizinischen Versorgung in die Tierklinik Masans.