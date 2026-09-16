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TCS meldet
Ofenpass nach Erdrutsch gesperrt

Ein Erdrutsch hat die Ofenbergstrasse zwischen Zernez und Tschierv am Mittwochabend auf 50 Metern verschüttet. Die Strasse ist in beide Richtungen gesperrt.
Publiziert: vor 3 Minuten
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An dieser Stelle geht am Mittwochabend vorerst nichts mehr.
Foto: TCS

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Erdrutsch auf Ofenbergstrasse bei Zernez-Tschierv GR am Mittwochabend
  • Strasse auf 50 Metern Länge verschüttet, keine Verletzten gemeldet
  • Ofenbergstrasse aktuell in beide Richtungen gesperrt, meldet TCS
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Marian NadlerRedaktor News

Am Mittwochabend hat sich auf der Strecke zwischen Zernez und Tschierv GR ein Erdrutsch ereignet. Die Ofenbergstrasse ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Das meldet der Touring Club Schweiz (TCS) auf seiner Webseite. 

«Die Strasse auf dem Ofenpass ist auf einer Länge von ungefähr 50 Metern verschüttet», bestätigt Pascal Vetsch, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, der «Südostschweiz». Verletzte gibt es offenbar nicht. 

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