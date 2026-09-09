Unbekannte Täter sprengten am Mittwochmorgen einen Postomaten in Domat/Ems GR und entkamen mit Bargeld. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unbekannte sprengten um 2.30 Uhr einen Postomaten in Domat/Ems GR

Strasse blieb bis 8.30 Uhr gesperrt

Hinweise an Kriminalstützpunkt Nord unter 081 257 66 60 erbeten

Marian Nadler Redaktor News

Kurz nach 2.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über zwei Explosionen an der Via Nova in Domat/Ems. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass die unbekannten Täter einen Postomaten gesprengt hatten.

Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte beim Kriminalstützpunkt Nord in Landquart melden, telefonisch unter 081 257 66 60.

«Die mit Sprenggut übersäte Strasse blieb bis etwa 8.30 Uhr gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet», heisst es in einer Medienmitteilung weiter. Zur Unterstützung der Arbeiten standen die Bundeskriminalpolizei, das Forensische Institut Zürich (FOR ZH), die Stadtpolizei Chur sowie die Feuerwehr Felsberg-Domat/Ems vor Ort im Einsatz. Die Kantonspolizei Graubünden hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) und unter Leitung der Bundesanwaltschaft, die für Sprengstoffdelikte zuständig ist, die Ermittlungen aufgenommen.