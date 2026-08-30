Zwei tödliche Verkehrsunfälle auf der Flüelapassstrasse

Auf der Flüelapassstrasse haben sich am Samstag innerhalb von vier Stunden zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet. Dabei kamen zwei Personen ums Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei tödliche Unfälle auf der Flüelapassstrasse bei Davos am Sonntag

Ein 70-jähriger Motorradfahrer und ein 18-jähriger Beifahrer verstorben

Flüelapassstrasse stundenlang gesperrt, Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz nach 12 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über einen Unfall auf der Flüelapassstrasse oberhalb der «Wägerhütta» in Davos ein. Ein Töfffahrer war über die Gegenfahrbahn in abfallendes Gelände geraten.

Umgehend rückten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Graubünden, ein Team der Rettung Davos sowie ein Rettungshelikopter der Rega an die Unfallstelle aus. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch Ersthelfer sowie die Rega-Crew verstarb der 70-jährige Motorradfahrer noch am Unfallort.

Polizei sucht Zeugen

Kurz vor 16 Uhr fuhr ein 18-jähriger Lenker in Begleitung eines Gleichaltrigen mit einem Dreirad-Motorfahrzeug von Davos in Richtung Flüelapass. Bei der Örtlichkeit «Bedra» kollidierte das Dreirad-Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn mit einer entgegenkommenden 55-jährigen Motorradlenkerin.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb der Beifahrer des Dreirad-Fahrzeuges noch auf der Unfallstelle. Der Lenker dieses Fahrzeuges und die Motorradlenkerin wurden schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungshelikoptern in die Kantonsspitäler nach Chur und St. Gallen geflogen. Die Flüelapassstrasse musste für mehrere Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Die Kantonspolizei Graubünden hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Graubünden Ermittlungen zu den Unfallhergängen aufgenommen. Personen, die Angaben zum Hergang des zweiten Verkehrsunfalls machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Davos unter der Telefonnummer 081 257 63 50 zu melden