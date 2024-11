Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag in Grüsch, Graubünden: Ein Töff-Fahrer stürzte einen Abhang hinunter. Er musste ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen werden.

Rega in Grüsch GR im Einsatz

Das Unfallopfer wurde ins Kantonsspital Graubünden geflogen. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Auf einen Blick Töff-Fahrer stürzt in Grüsch GR einen Abhang hinunter

Rettungsdienst und Rega retteten den Mann aus dem Wald

21 Einsatzkräfte der Feuerwehr Landquart waren beteiligt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag ist in Grüsch im Kanton Graubünden ein Töff-Fahrer (55) von der Strasse abgekommen. Er stürzte einen Abhang hinunter und wurde schwer verletzt.

Der Mann war gegen 17.30 Uhr von der Kapitelhofstrasse kommend talwärts über die Fanaserstrasse in Richtung Grüsch unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, kam links von der Strasse ab und stürzte rund dreissig Meter einen Abhang in einen Wald hinunter.

Mehr als 20 Feuerwehrleute im Einsatz

Zwei Teams des Rettungsdienstes Schiers betreuten den schwer verletzten Mann bis zur Bergung mit einer Winde durch die Rega. Anschliessend wurde er ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.

21 Einsatzkräfte der Strassenrettung Feuerwehr Landquart unterstützten die Einsatzkräfte bei der Versorgung des Verletzten sowie Bergung des Motorrads. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände dieses Verkehrsunfalls ab. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.