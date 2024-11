Die Anschuldigungen sind schockierend. Ein Bündner Richter soll Ende 2021 eine damals 24-jährige Praktikantin in seinem Büro vergewaltigt haben. Der zweite Prozesstag dauerte lange 12 Stunden – und endete mit Tränen des Angeklagten.

Zweiter Prozesstag: Der Angeklagte trifft beim Gericht ein. Foto: Sandro Zulian 1/4

Auf einen Blick Mutmassliche Vergewaltigung und Nötigung am 13.12.2021 im Büro

Der Beschuldigte nutzte seine Machtposition laut Anklage aus, um sexuelle Handlungen zu erzwingen

Mehrfache schriftliche, verbale und tätliche Belästigungen während des Praktikums

Anonyme Drohungen im September 2023 gegen mutmassliche Geschädigte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Sandro Zulian Reporter News

Hat der Ex-Richter die Praktikantin vergewaltigt? Der zweite Tag des Vergewaltigungsfalls von Chur stand gestern ganz im Zeichen der Anwälte. Der ehemalige Verwaltungsrichter Manuele G.* musste sich wegen Vergewaltigung, mehrfacher sexueller Belästigung, mehrfacher Drohung und Ausnützen einer Notlage verantworten.

Die Staatsanwälte eröffneten den Tag. Der Ex-Richter soll seine Praktikantin, damals 24 Jahre alt, im Jahr 2021 per Chat, mündlich und physisch sexuell belästigt haben. Zudem habe er sie am 13. Dezember 2021 im Verwaltungsgericht Graubünden vergewaltigt. So der Vorwurf.

Die Ankläger folgten am Morgen hauptsächlich den bereits bekannten Argumenten aus der Anklageschrift und machten klar: G. soll happig die Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.

Für die Vergewaltigung will die Staatsanwaltschaft den Beschuldigten zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis schicken. Einen Monat davon, weil er nicht einsichtig ist, so die Staatsanwältin. Im Fall einer Verurteilung müsste der Beschuldigte mindestens ein halbes Jahr absitzen.

Zudem soll er eine Busse in der Gesamtsumme von 3300 Franken und eine Geldstrafe von 5400 Franken bezahlen – letztere allerdings bedingt. Überdies soll er ein lebenslanges Tätigkeitsverbot kassieren. Die Privatverteidigerin fordert darüber hinaus eine Genugtuung von 18'000 Franken.

Demgegenüber stehen die Argumente der Verteidigung, die gleich mit zwei Anwälten auftrat. In einem über sechs Stunden langen Plädoyer referierten die Anwältin und der Anwalt des beschuldigten Ex-Richters über jedes noch so kleine Detail der Chats, der Begegnungen und der Vergewaltigung. Kernpunkt ihres Plädoyers sind dabei die fehlenden Samen- und Speichelspuren im Unterleib der damals 24-jährigen Ex-Praktikantin und die nicht vorhandenen Verletzungen wie Rötungen, Blutergüsse und dergleichen. Diese hätte es gebraucht, damit man von einer Vergewaltigung sprechen könnte, so die Argumentation.

«Ein simples ‹Manuele, nein› reicht halt nicht!»

In ihrem Monster-Plädoyer liessen die Verteidiger dabei kaum eine Gelegenheit aus, die Praktikantin so unglaubwürdig wie möglich darzustellen und die eher schüchterne Frau zur Verführungskünstlerin hochzustilisieren. «Eine Art Femme fatale» sei sie im Verwaltungsgericht gewesen. Sie habe ihre Reize gezielt eingesetzt. So sei ihr schon damals nachgesagt worden, sie hätte auch mit einem anderen Richter etwas gehabt. Mit dem Richter-Flirt habe sie ein Feuer «entfacht, das sie nicht mehr zu kontrollieren vermochte».

Zur mutmasslichen Vergewaltigung im Dezember 2021 sagen die beiden Anwälte, die junge Frau hätte laut sagen und klarmachen müssen, dass sie einen sexuellen Kontakt nicht wolle. «Ein simples ‹Manuele, nein› reicht halt nicht!», so die Argumentation des Anwalts des Ex-Richters. Dass sie das nicht gemacht habe, spreche dafür, dass die Praktikantin diesen «Flirt» genauso gewollt hatte, wie der Richter. Die Verteidigung fordert einen Freispruch.

«Grosse Dummheit»

Der Angeklagte weinte zum Schluss der Verhandlung. «Ich habe mir lange überlegt, was ich zum Schluss sagen will und ob ich überhaupt etwas sagen möchte. Ich möchte mich entschuldigen bei meiner Familie, meinen Kindern und den wahren Freunden, die geblieben sind.» Bei diesen möchte er sich gleichzeitig bedanken, sagte der Richter. «Ich habe mich moralisch und ethisch falsch verhalten. Strafrechtlich habe ich mir aber nichts zuschulden kommen lassen.»

Er spricht von einer grossen «Dummheit». Er sei immer überzeugt gewesen, dass die Gespräche mit der Praktikantin einvernehmlich waren. Aber er habe sich nichts Strafrechtliches zuschulden kommen lassen, so Manuele G. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Das schriftliche Urteil wird für den 8. November erwartet.

* Name geändert