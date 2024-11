17-jähriger Töfffahrer verunfallt auf Autobahn

Ein 17-jähriger Lernfahrer ist am Montagmorgen auf der Autobahn bei Zizers GR mit seinem Töff einem Lastwagen aufgefahren und gestürzt. Er blieb daraufhin verletzt auf dem Pannenstreifen liegen.

Ein 17-Jähriger ist am Montag in Zizers verunfallt. Foto: Kantonspolizei Graubünden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Lernfahrer war kurz nach 6.30 Uhr mit seinem Töff unterwegs von Landquart in Richtung Chur. Gemäss Aussagen, die er gegenüber der Kantonspolizei Graubünden machte, sei er im Zizerser Feld einem Lastwagen hinten aufgefahren, wie es in einer Mitteilung am Montag hiess.

Als der 17-Jährige verletzt auf dem Pannenstreifen liegen blieb, leisteten andere Verkehrsteilnehmende Erste Hilfe. Eine Ambulanz brachte ihn schliesslich ins Kantonsspital Graubünden.

Der Lastwagen fuhr nach dem Unfall weiter. Er habe den Unfall möglicherweise nicht bemerkt, schrieb die Polizei. Der Lenker wird deshalb gebeten, sich zu melden.