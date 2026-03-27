Am Donnerstagnachmittag hat sich in Thusis GR ein Messerangriff ereignet. Eine junge Frau verletzte dabei eine Seniorin schwer.

Um 16.15 Uhr verletzte eine Schweizerin (29) an der Compognastrasse in Thusis mit einem Messer eine Frau (87). Mehrere Augenzeugen beobachteten das, versorgten die Frau und hielten die Angreiferin bis zum Eintreffen einer Polizeipatrouille fest. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung.

Die schwer verletzte Seniorin wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch ein Team der Rettung Mittelbünden ins Kantonsspital Graubünden nach Chur transportiert. Zur Betreuung der Augenzeugen wurde das Care Team Grischun aufgeboten.

Gemäss ersten Erkenntnissen standen die beiden Frauen in keiner Beziehung zueinander. Die mutmassliche Täterin wurde in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen versuchter Tötung eröffnet. Gemeinsam mit der Kantonspolizei Graubünden untersucht sie die genauen Umstände dieses Angriffs.