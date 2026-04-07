Brand in Brusio GR legt Zugverkehr lahm

Darum gehts
- Waldbrand in Brusio GR am Dienstagnachmittag, drei Löschhelikopter im Einsatz
- Feuer brach auf Baustelle der Schutzwand an Bahnlinie aus
- Bahnstrecke Poschiavo–Tirano bis mindestens Mittwoch gesperrt, Ersatzbusse im Einsatz
Dicke Rauchwolken ziehen am Dienstagnachmittag über ein Waldstück in Brusio GR. Wie die Kantonspolizei Graubünden gegenüber Blick bestätigt, brennt es in der kleinen Gemeinde. Drei Löschhelikopter standen zwischenzeitlich im Einsatz.
Wie der Präsident der Gemeinde, Pietro Della Cà, auf Anfrage von Blick erklärt, sei das Feuer «auf der Baustelle des Schutzwalls der Eisenbahnlinie in Campascio ausgebrochen». Wie es zu der Ausbreitung im umlegenden Wald kam, ist bisher nicht bekannt. Auch ob die Flammen mittlerweile gelöscht werden konnten, ist unklar.
Klar ist jedoch: Auch auf den Bahnverkehr in der Region hat der Brand Einfluss. So bleibt die Strecke zwischen Poschiavo und Tirano bis frühstens Mittwochmorgen zu. Betroffen sind die Linien R19 und RE9. Es verkehren Ersatzbusse.