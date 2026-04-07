Brand in Brusio GR legt Zugverkehr lahm

In der Graubündner Berggemeinde Brusio brannte am Dienstag ein Waldstück. Die Kapo bestätigte den Einsatz gegenüber Blick. Auch auf den Zugverkehr hat der Brand Einfluss: Dieser steht bis Mittwoch still.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Waldbrand in Brusio GR am Dienstagnachmittag, drei Löschhelikopter im Einsatz

Feuer brach auf Baustelle der Schutzwand an Bahnlinie aus

Bahnstrecke Poschiavo–Tirano bis mindestens Mittwoch gesperrt, Ersatzbusse im Einsatz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Dicke Rauchwolken ziehen am Dienstagnachmittag über ein Waldstück in Brusio GR. Wie die Kantonspolizei Graubünden gegenüber Blick bestätigt, brennt es in der kleinen Gemeinde. Drei Löschhelikopter standen zwischenzeitlich im Einsatz.

Wie der Präsident der Gemeinde, Pietro Della Cà, auf Anfrage von Blick erklärt, sei das Feuer «auf der Baustelle des Schutzwalls der Eisenbahnlinie in Campascio ausgebrochen». Wie es zu der Ausbreitung im umlegenden Wald kam, ist bisher nicht bekannt. Auch ob die Flammen mittlerweile gelöscht werden konnten, ist unklar.

Klar ist jedoch: Auch auf den Bahnverkehr in der Region hat der Brand Einfluss. So bleibt die Strecke zwischen Poschiavo und Tirano bis frühstens Mittwochmorgen zu. Betroffen sind die Linien R19 und RE9. Es verkehren Ersatzbusse.