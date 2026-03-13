Gleitschirmpilot (†32) stürzt in Arosa GR ab – tot

Am Mittwochmittag ist im Gebiet Carmenna in Arosa ein Gleitschirmpilot abgestürzt. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde er in ein Spital geflogen, wo er am Freitag verstarb.

Janine Enderli Redaktorin News

Gemäss ersten Erkenntnissen startete der 32-Jährige beim Weisshorngipfel und flog anschliessend in Richtung Carmenna. Aus noch nicht geklärten Gründen kollidierte er gegen 11.50 Uhr mit einem Felsvorsprung, stürzte ab und rutschte auf dem Schnee rund hundert Meter über einen steilen Abhang hinunter.

Eine Rega-Crew barg den schwer verletzten, aus Tschechien stammenden Mann und flog ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

Dort erlag er am Freitag seinen Verletzungen. Gemäss Artikel 98 des Bundesgesetzes über die Luftfahrt (LFG) liegt die Zuständigkeit für die Untersuchung bei der Bundesanwaltschaft. Im Auftrag dieser ermittelt die Kantonspolizei Graubünden die Unfallursache.