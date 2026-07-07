Eine Autofahrerin wollte einen Lieferwagen überholen, ein Töfffahrer wollte beide überholen – dabei kam es zu einer seitlichen Kollision und der Töfffahrer geriet über die Fahrbahn hinaus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Motorradunfall auf Ofenbergstrasse bei Lingia Lungia mit schwerer Verletzung

59-jähriger Motorradfahrer kollidierte seitlich beim Überholen mit einem Auto

Schwerverletzter per Rega-Helikopter ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen

Angela Rosser Journalistin News

Am Montagnachmittag ist es auf der Ofenbergstrasse zu einer Kollision zwischen zwei überholenden Fahrzeugen gekommen. Dabei wurde ein Motorradfahrer verletzt.

Wie die Polizei schreibt, fuhr kurz nach 16.30 Uhr eine 27-jährige Automobilistin hinter einem Lieferwagen von Zernez kommend auf der Ofenbergstrasse in Richtung Val Müstair.

Bei Lingia Lungia setzte sie zum Überholen des Lieferwagens an. Gleichzeitig befand sich ein 59-jähriger Motorradfahrer im Begriff, sowohl die Automobilistin als auch den Lieferwagen zu überholen.

Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Personenwagen und dem Motorrad. In der Folge geriet der Motorradfahrer links von der Fahrbahn ab und stürzte. Nach der medizinischen Erstversorgung durch Drittpersonen wurde der Schwerverletzte mit einem Helikopter der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände ab, die zu diesem Unfall geführt haben.