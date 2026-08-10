Ein gestohlenes Auto, ein Unfall in Giarsun und eine Flucht: Zwei junge Männer wurden am frühen Montagmorgen von der Bündner Polizei gefasst. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug mit einem Kran bergen.

Marian Nadler Redaktor News

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, klaute ein 18-Jähriger in der Nacht auf Montag in Scuol ein Auto und fuhr zusammen mit seinem 19-jährigen Kollegen über die Kantonsstrasse H27 in Richtung Oberengadin.

Gegen 4.30 Uhr verlor er kurz nach Giarsun in einer Linkskurve die Herrschaft über das Fahrzeug und kollidierte heftig mit einer Leitplanke. Die Verkeilung mit der Leitplanke verhinderte den Absturz des Fahrzeugs von der Brücke. Die beiden Männer entfernten sich anschliessend von der Unfallstelle.

Kurz nach 5 Uhr konnten sie durch eine Polizeipatrouille zu Fuss unweit der Unfallstelle angehalten werden. Zur Bergung des Fahrzeugs war ein Lastwagenkran erforderlich. Die Sicherung des Fahrzeuges übernahmen fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr Pisoc mit einer Autodrehleiter. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt, die genauen Umstände der Entwendung sowie des Unfallhergangs.