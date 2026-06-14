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Insassen können sich retten
Auto geht in Splügen GR in Flammen auf und brennt aus

In Splügen ist es am Samstagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Ein Auto brannte vollständig aus.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Das Auto brannte völlig aus.
Foto: Kantonspolizei Graubünden
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Janine EnderliRedaktorin News

Gegen 13.49 Uhr ging am Sonntag bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden der Notruf ein, wonach auf der Splügenpassstrasse in Splügen GR ein Fahrzeug brenne.

Die Einsatzkräfte fanden auf der Passstrasse einen Personenwagen in Vollbrand vor. Ziemlich rasch wurde der Fahrzeugbrand durch die zwölf Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Schams gelöscht.

Die beiden Personen, die sich im Fahrzeug befanden, konnten ihre Sachen in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Passstrasse wurde während rund eineinhalb Stunden gesperrt.

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