In Malix GR brennt ein Einfamilienhaus – hoher Sachschaden

Am Samstagabend brannte es in der Gemeinde Churwalden. Die Einsatzkräfte konnten Schlimmeres verhindern.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Feuer in Malix in der Gemeinde Churwalden GR. Am Samstagabend meldete eine Leserin einen gefährlichen Hausbrand im Dorf. «Wir haben Angst, dass er auf Häuser und Ställe übergreift, da alles nah ist», sagte sie zu Blick.

Die Kantonspolizei Graubünden bestätigte den Einsatz. Das Einfamilienhaus sei in Vollbrand gestanden. «Doch die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte ein Übergreifen verhindern.»

Kurz nach 23 Uhr war das Feuer nach Polizeiangaben unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Doch der Sachschaden im älteren Gebäude ist hoch. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.