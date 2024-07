Am Mittwochabend kommt es in Brusio GR zu einem Crash zwischen einem Auto und einem Polizeifahrzeug. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Autofahrer (25) rammt in Brusio GR Polizeifahrzeug

In Brusio GR

Der Rettungsdienst Poschiavo war vor Ort.

Marian Nadler Redaktor News

In Brusio im Kanton Graubünden ist es am Mittwochabend zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Polizeiauto gekommen. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Eine Polizeipatrouille fuhr kurz nach 19 Uhr von Poschiavo in Richtung Süden zu einer Hilfeleistung aufgrund einer Notfallmeldung bei der Polizei seitens einer Privatperson. Während der Fahrt erhielt die Patrouille die Information, dass eine Person, welche sich angeblich in einem mentalen Ausnahmezustand befinde, ihnen entgegenfahre.

Rettungsdienst Poschiavo vor Ort

Die Polizisten blockierten daraufhin die Strasse mit dem Patrouillenfahrzeug. Der sich nähernde Mann (25) hielt sein Fahrzeug nicht an und kollidierte mit dem Polizeiauto.

Die beiden Polizisten im Alter von 51 und 31 Jahren wurden vom Rettungsdienst Poschiavo zur Kontrolle ins Spital gebracht, beide Polizisten konnten dieses in der Nacht wieder verlassen.

Der Autofahrer wird an die Staatsanwaltschaft Graubünden verzeigt. Diese ermittelt den genauen Unfallhergang.