Am Dienstagmittag hat ein Leserreporter einen Velofahrer auf der A13 bei Chur fotografiert. Wie gelangte der Mann auf die Autobahn? Die Kantonspolizei Graubünden klärt auf.

Der Mann wurde von der Polizei abgefangen.

Marian Nadler Redaktor News

Dienstag, gegen 13 Uhr: Ein Blick-Leserreporter ist gerade mit dem Auto auf der A13 bei Chur unterwegs, als er am rechten Fahrbahnrand eine kuriose Entdeckung machte. Ein blau gekleideter Velofahrer strampelte an der Autobahn entlang.

Die kuriose Fahrt war der Kantonspolizei Graubünden nicht verborgen geblieben. Auf einem Foto des Lesers ist ein Polizist in neonorangener Kleidung zu sehen, der den Velofahrer von der Autobahn holt.

Wie kam es zu der kuriosen Fehlfahrt? Blick hat bei Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, nachgefragt.

Velofahrer mit Endziel Amsterdam

Der Velofahrer gelangte an der Anschlussstelle Vial von der Kantonsstrasse auf die Autobahn, so Walser. «Beim Velofahrer handelte es sich um einen orientalischen Touristen», erklärt der Kapo-Sprecher ferner. «Für die Aktion wurde der Verkehrssünder mit einer Ordnungsbusse in der Höhe von 30 Franken bestraft.»

Die Busse dürfte den Mann aber nicht gross von seiner Velotour abhalten. Er hat noch einen weiten Weg vor sich, wie Walser verrät. Der Verkehrssünder will weiter nach Norden, sein Endziel ist Amsterdam.

Immer mal wieder verirren sich Velofahrer auf die Schweizer Autobahnen. So filmten Leserreporter Velofahrer auf Abwegen auch im Baselbiet oder in der Stadt Luzern.

Mit einem nicht motorisierten Zweirad auf der Autobahn unterwegs zu sein, ist in der gesamten Schweiz streng verboten. Auch mit einem E-Scooter sollte man nicht auf den Highway fahren, wenn man keine Busse zahlen will.