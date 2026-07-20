In den frühen Morgenstunden des Montags ist ein Mann mit seinem Auto in das Ufer des Davosersees gefahren. Nach dem Versuch dieses zu bergen, liess er es dort stehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto im Davosersee entdeckt, Lenker ein Spanier, Vorfall nach Mitternacht

Unfall geschah beim Abladen von Bier am Grillplatz nach Feier

Atemlufttest positiv, Blut- und Urinprobe angeordnet durch Polizei

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz vor 7 Uhr erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass im Davosersee ein Auto stehe. Die ausgerückte Patrouille fand einen Personenwagen vor, welcher nahe der Örtlichkeit Höhwald im abfallenden Kiesufer des Davosersees stand. Der Lenker war nicht vor Ort. Die Kantonspolizei Graubünden konnte den Spanier jedoch ausfindig machen.

Die Abklärungen ergaben, dass dieser nach 1 Uhr mit seinem Auto zum dortigen Grillplatz gefahren war, um mit Kollegen den Weltmeistertitel der spanischen Fussball-Nationalmannschaft weiter zu feiern und dort Bier abzuladen. Dies misslang jedoch, da er in das Seeufer fuhr. Der gemeinsame Versuch der Gruppe, das Auto zu bergen, scheiterte. Danach begaben sie sich nach Hause.

Ein beim Lenker durchgeführter Atemlufttest fiel positiv aus und ihm wurde eine Blut- und Urinprobe entnommen.