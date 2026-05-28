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Mehrere Helikopter im Lösch-Einsatz
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Brand in Churer Wald:Mehrere Helikopter im Lösch-Einsatz

Hohe Rauchsäulen zu sehen
Waldbrand in Chur ausgebrochen

Am Donnerstag beobachteten Leser einen Waldbrand bei Chur. Die Löscharbeiten laufen.
Publiziert: 14:30 Uhr
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Aktualisiert: vor 21 Minuten
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Das Feuer lodert in einem Wald bei Chur.
Foto: Leserreporter
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Angela Rosser und Janine Enderli

In Chur ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen. Bilder und Videos von Leserinnen und Lesern zeigen eine grosse Rauchentwicklung sowie lodernde Flammen zwischen den Bäumen.

Kurz nach 14 Uhr habe er einen grossen Brand beobachtet, schildert ein Blick-Leser. Einsatzkräfte sind vor Ort. 

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Graubünden, dass aktuell ein Feuerwehreinsatz stattfindet. Die Flammen breiten sich auf einer Fläche von 40x70 Meter aus. Die Löscharbeiten laufen. Dies bestätigt auch eine Leserin: «Es sind mehrere Helikopter in der Luft».

Ein Leser, der in der Nähe wohnt, sagt, dass er einen solchen Waldbrand noch nie gesehen habe. «Vor allem nicht so nah bei der Stadt.» Auch er weiss nicht, wie das alles passiert ist, habe aber alles von Anfang an gesehen.

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