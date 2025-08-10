Ein RhB-Zug hat laut einem Leserreporter auf der Strecke von Samedan nach Chur mehrere Entwässerungsschläuche in einer Tunnelbaustelle erfasst. Die Bahnstrecke musste gesperrt werden. Die Dauer der Sperrung ist noch unklar.

1/4 Ein RhB-Zug wurde am Sonntagnachmittag vom Zugführer gestoppt. Das berichtet ein Leserreporter. Foto: Blick-Leserreporter

Darum gehts Zugstrecke im Kanton Graubünden gesperrt wegen Hindernis auf Fahrbahn

Zug sammelte Entwässerungsschläuche ein und schleppte sie über mehrere Kilometer mit

Sechs Zuglinien betroffen: R38, EXT38, IR38, PEBEX, PEGEX und RE38

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntagnachmittag ist eine Zugstrecke im Kanton Graubünden gesperrt. Der Grund dafür ist ein Hindernis auf der Fahrbahn, wie die Rhätische Bahn (RhB) auf ihrer Webseite mitteilt. Betroffen sind die Linien R38, EXT38, IR38, PEBEX, PEGEX und RE38.

Der Unterbruch ereignete sich zwischen Bergün/Bravuogn und Preda. Wie lange die Einschränkung dauern wird, ist nach RhB-Angaben unklar. Reisende müssen mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen. Reisende zwischen St. Moritz und Chur/Landquart werden gebeten, die Linien RE3 und RE13 zu nutzen.

Passagiere müssen Zug mitten auf der Strecke verlassen

Ein Leserreporter, der am Nachmittag im RhB-Zug IR38 sass, meldete Blick, dass der Zug auf dem Weg von Samedan nach Chur in einer Tunnelbaustelle mehrere massive Entwässerungsschläuche «eingesammelt» haben soll. Diese sollen über mehrere Kilometer «mitgeschleppt» worden sein.

Zu diesem Zeitpunkt soll der Zugführer laut dem Leserreporter die merkwürdigen Geräusche bemerkt haben, die durch den Vorfall erzeugt wurden. «Die Bahnstrecke musste gesperrt werden», so der Leserreporter weiter. Die RhB habe Ersatzbusse organisiert, um die gestrandeten Passagiere zu evakuieren.