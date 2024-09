Gebäude akut einsturzgefährdet Feuerwehr bekämpft Vollbrand in Lagerhalle in Fideris GR

Am Mittwoch ist am frühen Morgen in einer Lagerhalle in Fideris ein Brand ausgebrochen. Es entstand grosser Sachschaden und das Gebäude ist akut einsturzgefährdet. Die Feuerwehrleute stehen weiter im Einsatz. Verletzt wurde niemand.