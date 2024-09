Feier für erfolgreiche Berufs-Nati in Bern Angehörige überraschen Gewinner mit Flashmob

Vom Alltag in die Weltklasse: Schweizer Berufs-Talente haben in Lyon bei den WorldSkills 2024 sieben Gold-, sieben Silber- und eine Bronzemedaille geholt. Dieser Erfolg wurde am Freitag vor und im Bundeshaus gross gefeiert – Überraschungs-Flashmob inklusive.