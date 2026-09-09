Jäger (†66) stürzt in Surcasti GR in den Tod

In Surcasti ist am Dienstagmittag ein vermisster Jäger leblos aufgefunden worden. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden den Umstand des Todesfalls ab.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Der 66-Jährige befand sich auf der Hochjagd in Surcasti. Als er am Vormittag nicht wie abgemacht am Treffpunkt auftauchte, starteten seine Jagdkollegen eine Suche und alarmierten die Kantonspolizei Graubünden. Der Jäger wurde gleichentags kurz vor dem Mittag leblos aufgefunden.

Gemäss ersten Erkenntnissen ist der Jäger im unwegsamen, steilen Gebiet abgestürzt. Zur Bergung des Verunfallten kam ein Helikopter der Rega mit Alpinspezialisten zum Einsatz. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die genaue Todesursache ab.