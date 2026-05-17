Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Grossbrand auf Churer Umfahrungsstrasse am Sonntagabend bei einem Gebäude
- Zeugen hörten Knalle, sahen Rauchwolken und alarmierten sofort die Feuerwehr
- Einsatzkräfte der Bündner Polizei und Feuerwehr reagierten schnell auf den Brand
Janine EnderliRedaktorin News
Feuer auf der Churer Umfahrungsstrasse Richtung Lenzerheide: Leserreporter machten am Sonntagabend Fotos, die ein grosses Feuer bei einem Gebäude am Strassenrand zeigen.
Kurz nach 20 Uhr habe er einen grossen Brand beobachtet, schildert ein Blick-Leser gegenüber Blick. Eine weitere Frau aus der Region beschreibt: «Wir hatten Gelächter, laute Diskussionen und Knalle gehört. Als wir hinsahen, gab es schon grosse Rauchwolken.» Umgehend hätten die Zeugen die Feuerwehr gerufen.
Polizei bestätigt Einsatz
Die Bündner Kantonspolizei bestätigt den Brand auf Blick-Anfrage. Beim Einsatzort handele es sich um ein Gartenhäuschen. Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort und leiteten die Löscharbeiten ein.