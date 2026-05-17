Leser beobachteten am Sonntagabend bei Chur ein grosses Feuer. Die Polizei und die Feuerwehr waren im Einsatz. Verletzte gab es keine.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand auf Churer Umfahrungsstrasse am Sonntagabend bei einem Gebäude

Zeugen hörten Knalle, sahen Rauchwolken und alarmierten sofort die Feuerwehr

Einsatzkräfte der Bündner Polizei und Feuerwehr reagierten schnell auf den Brand

Janine Enderli Redaktorin News

Feuer auf der Churer Umfahrungsstrasse Richtung Lenzerheide: Leserreporter machten am Sonntagabend Fotos, die ein grosses Feuer bei einem Gebäude am Strassenrand zeigen.

Kurz nach 20 Uhr habe er einen grossen Brand beobachtet, schildert ein Blick-Leser gegenüber Blick. Eine weitere Frau aus der Region beschreibt: «Wir hatten Gelächter, laute Diskussionen und Knalle gehört. Als wir hinsahen, gab es schon grosse Rauchwolken.» Umgehend hätten die Zeugen die Feuerwehr gerufen.

Polizei bestätigt Einsatz

Die Bündner Kantonspolizei bestätigt den Brand auf Blick-Anfrage. Beim Einsatzort handele es sich um ein Gartenhäuschen. Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort und leiteten die Löscharbeiten ein.