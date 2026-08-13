Ein heftiges Gewitter löste am Mittwochabend im Val Bever einen Erdrutsch aus. Schlammmassen blockieren die Albula-Linie der Rhätischen Bahn, die bis mindestens Donnerstagabend gesperrt bleibt. Der Beverin-Bach fliesst nun über das Bahntrassee.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erdrutsch im Val Bever unterbricht Albula-Linie der Rhätischen Bahn

Bach Beverin staut, Wasser flutet 200 bis 300 Meter Bahntrassee

Albulalinie bleibt bis mindestens Donnerstagabend gesperrt

Janine Enderli Redaktorin News

Schlamm-Massen, umgestürzte Bäume und eine unterbrochene Bahnlinie: Ein lokales Gewitter löste am Mittwochabend im Val Bever im Oberengadin einen Erdrutsch aus. «Es gab ein starkes Gewitter mit Blitz und einem enormen Donner, und dann kam das hinunter», schildert eine Leserreporterin aus der Region das Erlebte.

Am Donnerstag joggte die Bündnerin an der Stelle vorbei und filmte die Nachwirkungen des Erdrutsches.

Albula-Linie unterbrochen

Auswirkungen hat der Erdrutsch vor allem auch auf den Bahnverkehr. Die Albula-Linie der Rhätischen Bahn (RhB) ist derzeit unterbrochen. Bis Freitag dürfte die Sperrung anhalten. Der Erdrutsch hat den Bach Beverin gestaut.

Das Wasser läuft seither auf einer Länge von rund 200 bis 300 Metern durch das Bahntrassee, teilen die SBB auf ihrer Website mit. Die Schäden werden aktuell evaluiert. Wie lange die Instandsetzungsarbeiten dauern werden, ist noch offen.