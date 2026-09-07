In Avers Cröt GR hat ein Jäger am Sonntagmorgen ein Pferd erlegt – versehentlich. Er informierte unverzüglich die Wildhut.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jäger schiesst am 6. September bei Indercröt ein Pferd statt Hirsch

Verwechslung sofort gemeldet, Jagdpatent vor Ort entzogen

Anzeige gegen Jäger

Janine Enderli Redaktorin News

Der Jäger befand sich am frühen Sonntagmorgen bei der Örtlichkeit Indercröt auf der Jagd. Kurz nach 6 Uhr schoss er auf ein Tier auf einer Wiese. Anschliessend stellte er fest, dass es sich beim erlegten Tier nicht um einen Hirsch, sondern um ein Pferd handelte. Die Verwechslung meldete er unverzüglich der Wildhut.

Der geständige Jäger wird bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige gebracht. Vor Ort wurde ihm das Jagdpatent entzogen.

Die Jagdsaison hat in Graubünden am 3. September begonnen.