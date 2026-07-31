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Dunkelheit in Surselva GR
Stromausfall plagt Bewohner seit fünf Stunden

In der Surselva im Kanton Graubünden herrscht Dunkelheit: Seit nunmehr fünf Stunden kämpft die Region gegen einen Stromausfall. Auslöser war ein Gewitter. Ein Blick-Leser nervt sich.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 31 Minuten
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In der Surselva fehlt der Strom.
Foto: Screenshot Repower

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Stromausfall in der Surselva seit 15.30 Uhr durch Gewitter verursacht
  • Repower meldet Behebung um 19.48 Uhr, Betroffene widersprechen dieser Aussage
  • Mehr als 5.5 Stunden ohne Strom, Haushaltsgeräte funktionieren nicht
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Man könne gerade keine Antworten entgegennehmen, die Mitarbeitenden würden derzeit an der Behebung eines Stromausfalles arbeiten – diese Worte erklingen, wenn man den Stromnetzvertreiber Repower anruft. Denn: In der Surselva herrscht seit fünf Stunden Dunkelheit.

Das schreibt Repower auch auf ihrer Website. Schuld ist ein Gewitter, das am Nachmittag über das Bündnerland zog. Seit 15.30 Uhr herrscht eine Netzstörung. Zwar wurde diese zwischen 17.13 Uhr und 17.25 Uhr kurz behoben, nach 12 Minuten setzte sie aber wieder ein.

Auch heisst es seitens Repower, der Ausfall sei seit 19.48 Uhr wieder behoben – dem widersprechen aber die automatische Telefonansage der Firma und ein Blick-Leser. Letzterer sitzt seitdem im Dunkeln. «Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Waschmaschine, keine Geräte funktionieren ohne Strom», berichtet er. «Es sind jetzt mehr als 5.5 Stunden ohne Strom.»

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