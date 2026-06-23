Ein Bauernhaus in Tschappina GR brannte am Montagabend vollständig nieder. Ein Leser filmte den Löscheinsatz mit seiner Drohne.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Tschappina GR zerstörte ein Brand am Montag ein Bauernhaus.

Ein Leser filmte den Brand mit einer Drohne aus der Luft.

Feuerwehreinsatz dauerte bis in die Nacht, Kapo informiert am Dienstag.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Brand in Tschappina GR: Am Montagabend brach in einem Bauernhaus des Bündner Bergdorfes ein Feuer aus. Das Gebäude wurde dabei vollständig zerstört. Laut Kapo gab es keine Verletzten.

Ein Blick-Leser filmte den Brand und den Feuerwehreinsatz. «Ich sah am Nachmittag eine Rauchsäule am Dorfeingang und flog mit der Drohne hin», berichtet er. «Das Haus stand bereits in Vollbrand.»

Die Drohnenbilder zeigen den Löscheinsatz aus einer ungewohnten Perspektive. Die Feuerwehrleute bekämpfen das Feuer von verschiedenen Seiten und mit zwei Drehleitern von oben. Der Einsatz dauerte bis nach Einbruch der Dunkelheit.

Was genau passiert ist, ist noch nicht klar. Die Kapo will am Dienstagmorgen weiter informieren.