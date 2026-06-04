Auf der A13 bei Chur löste sich am Donnerstag ein Rad von einem Auto, krachte in drei Fahrzeuge und landete anschliessend auch noch auf Bahngleisen. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken. Das defekte Auto stoppte auf dem Pannenstreifen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autofahrer verliert Rad auf A13 bei Chur am Donnerstagmittag

Rad kollidiert mit drei Autos und landet auf Bahngleis

Schaden an Autos beträgt mehrere Tausend Franken

Marian Nadler Redaktor News

Unschöne Überraschung für einen Autofahrer am Donnerstagnachmittag: Er war auf der Nordspur der Autobahn A13 von Chur Richtung Zizers unterwegs, als sich bei Trimmis GR kurz nach 11.30 Uhr das vordere linke Rad löste. Das Rad rollte anschliessend über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen, wie die Bündner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Daraufhin gelangte es über die Autobahn hinaus und kam auf einem der parallel verlaufenden Bahngeleise zum Stillstand.

Die Bilanz des Rad-Ausflugs: Der Sachschaden an den drei getroffenen Autos beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Das Fahrzeug kam mit einem Rad weniger nach einer rund hundert Meter langen Fahrt auf der Bremsscheibe auf dem Pannenstreifen zum Stillstand, wie die Kapo weiter schreibt.