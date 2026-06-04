Darum gehts
- Autofahrer verliert Rad auf A13 bei Chur am Donnerstagmittag
- Rad kollidiert mit drei Autos und landet auf Bahngleis
- Schaden an Autos beträgt mehrere Tausend Franken
Unschöne Überraschung für einen Autofahrer am Donnerstagnachmittag: Er war auf der Nordspur der Autobahn A13 von Chur Richtung Zizers unterwegs, als sich bei Trimmis GR kurz nach 11.30 Uhr das vordere linke Rad löste. Das Rad rollte anschliessend über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen, wie die Bündner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Daraufhin gelangte es über die Autobahn hinaus und kam auf einem der parallel verlaufenden Bahngeleise zum Stillstand.
Die Bilanz des Rad-Ausflugs: Der Sachschaden an den drei getroffenen Autos beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Das Fahrzeug kam mit einem Rad weniger nach einer rund hundert Meter langen Fahrt auf der Bremsscheibe auf dem Pannenstreifen zum Stillstand, wie die Kapo weiter schreibt.