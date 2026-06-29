Am Sonntag rutschte ein Bergsteiger am Piz Palü aus und stürzte 300 Meter in den Tod. Die Rega und Heli Bernina AG bargen ihn. Die Polizei klärt die Absturzursache.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bergsteiger stürzt am Piz Palü 300 Meter in den Tod

Absturz ereignete sich bei Abstieg über steilen, schneebedeckten Ostpfeiler

Unfallzeit: 10.00 Uhr, Einsatz von Rega und Heli Bernina AG

Johannes Hillig Redaktor News

Gegen 10.00 Uhr passierte der folgenschwere Fehler: Auf dem steilen, schneebedeckten Hang verlor der Alpinist plötzlich den Halt. Er rutschte auf dem tückischen Untergrund aus, rutschte ab und stürzte schliesslich über eine senkrechte Felswand rund 300 Meter in die Tiefe.

Seine geschockten Kameraden wählten sofort den Notruf. Doch die aufgebotene Rega-Crew konnte bei dem verunglückten Alpinisten nur noch den Tod feststellen.

Polizei ermittelt

Die Bergung im extrem steilen Gelände gestaltete sich schwierig: Die Rega-Besatzung musste einen Rettungsspezialisten des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) per Seilwinde anfordern. Auch die Heli Bernina AG stand im Einsatz, um den Toten aus der Wand zu bergen.

Wie genau es zu dem fatalen Ausrutscher kommen konnte, ist noch unklar. Die Alpinpolizei der Kantonspolizei Graubünden hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.