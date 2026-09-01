Ein 31-jähriger Schweizer wurde bei einer Kontrolle mit 50 Gramm Kokain erwischt. Ermittler fanden bei ihm mehrere Kilogramm Drogen, 30'000 Franken und zwei illegale Waffen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Erfolg für die Polizei im Kanton Graubünden. Anlässlich einer Personenkontrolle versuchte ein Mann, 50 Gramm Kokain zu entsorgen. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung fanden die Ermittler mehrere Kilogramm weiterer Betäubungsmittel, darunter Kokain, Marihuana, Ketamin und Ecstasy. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Zudem konnten beim Beschuldigten über 30'000 Franken und 1500 Euro sowie zwei nicht registrierte Faustfeuerwaffen mit Munition sichergestellt werden.

Der 31-jährige Schweizer befindet sich in Untersuchungshaft. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz.