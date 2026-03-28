Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Ein 50-Jähriger verunglückt mit Pistenmaschine auf Lenzerheide GR am 28. März
- Die Maschine rutschte 40 Meter ab, Fahrer per Rega ins Spital
- Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln die genauen Unfallursachen
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Janine EnderliRedaktorin News
Auf einem schneebedeckten Weg im Gebiet Lavoz auf der Lenzerheide GR, bergwärts fahrend versucht der 50-jährige Lenker mit einer Pistenmaschine eine Schneewechte zu überqueren. Dadurch kam die Maschine vom Weg ab und circa 40 m unterhalb wieder auf den Raupen zum Stillstand.
Der verletzte Chauffeur wurde geborgen und durch die Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Bei diesem Einsatz war ebenfalls der Rettungsdienst der Lenzerheide Bergbahnen AG im Einsatz.
Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände dieses Unfalles ab.