Am Freitagabend ist ein privates Raupenfahrzeug beim Überqueren einer Schneewechte vom Weg abgekommen. Der Chauffeur konnte verletzt die Maschine verlassen und Hilfe organisieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 50-Jähriger verunglückt mit Pistenmaschine auf Lenzerheide GR am 28. März

Die Maschine rutschte 40 Meter ab, Fahrer per Rega ins Spital

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln die genauen Unfallursachen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Auf einem schneebedeckten Weg im Gebiet Lavoz auf der Lenzerheide GR, bergwärts fahrend versucht der 50-jährige Lenker mit einer Pistenmaschine eine Schneewechte zu überqueren. Dadurch kam die Maschine vom Weg ab und circa 40 m unterhalb wieder auf den Raupen zum Stillstand.

Der verletzte Chauffeur wurde geborgen und durch die Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Bei diesem Einsatz war ebenfalls der Rettungsdienst der Lenzerheide Bergbahnen AG im Einsatz.

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände dieses Unfalles ab.