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Brand in Churer Wald
Mehrere Helikopter im Lösch-Einsatz

Am Donnerstag beobachteten Leser einen Waldbrand bei Chur. Die Löscharbeiten laufen.
Publiziert: vor 42 Minuten
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