Böse Überraschung
Personen auf gefrorenem St. Moritzersee eingebrochen

Bange Momente auf dem zugefrorenen St. Moritzersee: An Weihnachten sind mehrere Menschen eingebrochen und ins eiskalte Wasser gestürzt. Doch sie hatten Glück im Unglück.
Publiziert: 22:09 Uhr
Eine Leserreporterin beobachtete den Vorgang aus der Ferne.
Foto: Blick-Leserreporter
Georg Nopper

Auf dem zugefrorenen St. Moritzersee ist es an Weihnachten zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Wie eine Leserreporterin am Nachmittag beobachtete, brachen mehrere Menschen durch die Eisschicht und fielen ins kalte Wasser. 

Hilfsbereite Passanten oder Bekannte der Betroffenen reagierten demnach sofort und zogen sie komplett durchnässt auf einen stabilen Bereich der Eisschicht. Wie Fotos vom Ort des Geschehens zeigen, ging es vermutlich um zwei Personen. 

Keine Verletzten

Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Verletzt wurde niemand.

Genauere Informationen – wie etwa die Anzahl der betroffenen Personen – liegen nicht vor. «Die Gemeindepolizei von St. Moritz war vor Ort», sagt Kantonspolizei-Sprecherin Anita Senti. Bei der Gemeindepolizei war am Weihnachtstag niemand erreichbar.

