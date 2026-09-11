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Graubünden
Zernez GR: So sieht der Unfall-Bus aus
Blick durfte ihn filmen
So sieht der Bus nach dem Unfall aus
Fünf Tote und 40 Verletzte forderte ein Busunglück am Donnerstag bei Zernez GR. Blick durfte den Car am Freitag filmen.
Publiziert: 15:07 Uhr
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