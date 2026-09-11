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Blick durfte ihn filmen
So sieht der Bus nach dem Unfall aus

Fünf Tote und 40 Verletzte forderte ein Busunglück am Donnerstag bei Zernez GR. Blick durfte den Car am Freitag filmen.
Publiziert: 15:07 Uhr
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Car-Unfall in Zernez GR
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