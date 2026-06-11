Auf der Schynstrasse in Sils im Domleschg GR hat sich am frühen Mittwochabend ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto kollidierte mit einem Lastwagen. Zwei weitere Autos krachten darauf mit den Unfallfahrzeugen zusammen. Dabei wurden vier Personen verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz vor 17 Uhr fuhr eine 52-jährige Personenwagenlenkerin am Mittwoch in Richtung Thusis GR, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung. Bei der Örtlichkeit Caseler Tobel kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen, welcher quer auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Zwei weitere in Richtung Thusis fahrende Personenwagen wurden ebenfalls in den Unfall involviert.

Die Stützpunktfeuerwehr Thusis befreite die 52-Jährige mit Brechwerkzeug aus dem Fahrzeug. Mit der Rega wurde sie ins Kantonsspital Graubünden geflogen. Zwei Teams der Rettung Mittelbünden betreuten die Beifahrerin sowie zwei Verletzte des hintersten Personenwagens und überführten sie ins Spital nach Thusis. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Tatbestandsaufnahme blieb die Schynstrasse für fünf Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.