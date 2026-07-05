Am Samstagmorgen krachte es auf der Malojastrasse bei Vicosoprano GR: Drei Autos kollidierten bei einem misslungenen Überholmanöver. Eine Frau wurde leicht verletzt, zwei Fahrzeuge wurden geschrottet. Die Strasse war zeitweise gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unfall auf Malojastrasse bei Vicosoprano GR am Samstagmorgen um 9.30 Uhr

Porsche Cabriolet beteiligt, zwei Autos mit Totalschaden

Malojatrasse für eine Stunde gesperrt

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagmorgen ist es auf der Malojastrasse H3b bei Nasciarina GR zu einem Verkehrsunfall gekommen. Es krachte um kurz nach 9.30 Uhr bei Vicosoprano GR. Der Grund: Ein Überholmanöver ging gründlich schief.

Drei Fahrzeuge, die in die gleiche Richtung fuhren, waren in den Crash involviert. Eine Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rega nach Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt. Ein weiterer Autofahrer begab sich laut Medienmitteilung der Bündner Kantonspolizei von sich aus in medizinische Abklärung.

Strassenrettung Bergell hatte alle Hände voll zu tun

«An den Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden», hält die Polizei in der Mitteilung fest. Zwei Autos erlitten Totalschaden. Unter anderem war ein Porsche Cabriolet an dem Unfall beteiligt.

Es stand die Strassenrettung Bergell mit 15 Personen im Einsatz sowie das Tiefbauamt Graubünden. Die Malojastrasse musste für rund eine Stunde gesperrt werden, während einer weiteren wurde der Verkehr wechselseitig vorbeigeführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab.