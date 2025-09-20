In Bonaduz sind am frühen Samstagmorgen zwei Personenwagen auf der Autostrasse N13 frontal kollidiert. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

1/2 In Bonaduz sind zwei Autos kollidiert. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Darum gehts Frontalkollision zwischen zwei Autos beim Halbanschluss Bonaduz am Samstagmorgen

Feuer im Motorenbereich eines Fahrzeugs, rasch von Feuerwehr gelöscht

Verkehr für rund drei Stunden umgeleitet, Unfallursache wird abgeklärt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ein 60-Jähriger fuhr am Samstagmorgen von Chur herkommend in Richtung Thusis. Zeitgleich fuhr von Thusis herkommend ein 59-jähriger Automobilist in Richtung Chur. Aus nicht geklärten Gründen kam es gegen 5.45 Uhr beim Halbanschluss Bonaduz zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Während den Bergungs- und Tatbestandsaufnahmen entfachte beim Auto des 59-Jährigen ein Feuer im Motorenbereich. 15 Angehörige der Feuerwehr der Stadt Chur konnten den Brand rasch löschen. Ein Ambulanzteam der Rettung Chur betreute den mittelschwer Verletzten notfallmedizinisch und überführte ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

Der leicht verletzte 59-Jährige begab sich zu einem späteren Zeitpunkt selbständig zur ärztlichen Untersuchung. Während den Bergungsarbeiten wurde der Verkehr für rund drei Stunden umgeleitet. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.