Ein koscheres Hotel in Davos GR erhielt Ende Juli einen antisemitischen Drohbrief mit Morddrohungen. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund bestätigte den Vorfall, der jetzt öffentlich wurde. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Ein koscheres, von jüdischen Gästen frequentiertes Hotel in Davos hat einen antisemitischen Drohbrief mit Morddrohung erhalten. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Koscheres Hotel in Davos erhält antisemitischen Drohbrief mit Morddrohung

Brief enthielt NS-Bezüge und wurde sofort der Polizei übergeben

Vorfall ereignete sich Ende Juli und wurde am Freitag öffentlich bekannt

In Davos GR hat sich ein weiterer, mutmasslich antisemitischer Vorfall ereignet. Ein koscheres, von jüdischen Gästen frequentiertes Hotel hat einen antisemitischen Drohbrief mit Morddrohung erhalten.

Der Vorfall wurde am Freitag öffentlich bekannt. Er ereignete sich aber bereits Ende Juli. Das erklärte Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG), auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zu einem Bericht von RSI Radiotelevisione svizzera.

«Ein koscheres Hotel in Davos erhielt einen Brief mit antisemitischen Beleidigungen, Bezügen zum Nationalsozialismus und Morddrohungen», sagte Kreutner. Der Brief sei unverzüglich der Polizei übergeben worden.

«Solche Drohungen dürfen nicht auf die leichte Schulter genommen werden»

«Eine Morddrohung ist keine verbale Entgleisung, das hat nochmals eine ganz andere Qualität und vor allem Wirkung auf die Betroffenen», betonte Kreutner. Der Schock, den so ein Schriftstück auslöse, und die Angst, die es hervorrufe, seien nur schwer zu beschreiben.

«Solche Drohungen dürfen unter keinen Umständen auf die leichte Schulter genommen werden», sagte der SIG-Generalsekretär. Entsprechend treffe die Polizei auch Abklärungen.

Die Kantonspolizei äusserste sich auf Anfrage vorerst nicht zum Vorfall. Die zuständige Person in der Region Davos sei abwesend, hiess es am Freitag.