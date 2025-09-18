An Montagnachmittag war eine 15-jährige Fussgängerin auf dem Weg zur Schule, als sie von einem von hinten nahendem Fahrzeug erfasst wurde. Sie musste ins Spital gebracht werden und die Polizei sucht Zeugen.

Eine 15-Jährige wurde auf ihrem Schulweg angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 13.50 war eine 15-Jährige zu Fuss Richtung Schule unterwegs. Wie die Bündner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, lief die Jugendliche am rechten Rand der Mittelstrasse in Richtung Talstrasse, als ein «von hinten nahendes Auto sie erfasste». Da sie über den Nachmittag zunehmend Schmerzen verspürte, wurde sie ins Spital Davos gebracht. Dieses konnte sie jedoch nach ambulanter Behandlung am Abend wieder verlassen.

Von dem Fahrer des hellen Personenwagens mit Solothurner Kennzeichen fehlt aktuell jede Spur. Der Mann, der einen weissen Bart trage, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Graubünden zu melden. Ebenfalls ruft die Polizei Personen, die Angaben im Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall machen können, dazu auf, sich beim Polizeistützpunkt Davos unter 081 257 63 50 zu melden.