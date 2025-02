Am Sonntagmittag ist es auf der Hauptstrasse H3b in Maloja zu einer Frontalkollision zweier Personenwagen gekommen. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht bis mittelschwer verletzt.

Frontalkollision in Maloja GR fordert drei Verletzte

Am Sonntagmittag ist in Maloja zu einer Frontalkollision zweier Personenwagen gekommen. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Auf einen Blick Frontalkollision auf schneebedeckter Strasse in Maloja fordert drei Verletzte

Italienerin geriet ins Schleudern und kollidierte mit entgegenkommendem Fahrzeug

Strassensperre für 1,5 Stunden, beide Autos mit Totalschaden

Cédric Hengy Redaktor News

Eine 23-jährige Italienerin fuhr gegen 11 Uhr auf der Malojastrasse von St. Moritz kommend entlang des Silsersees in Richtung Maloja. Ihr entgegen fuhr gleichzeitig ein 39-jähriger Schweizer zusammen mit seiner 37-jährigen Beifahrerin von Maloja in Richtung St. Moritz, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Bei der Örtlichkeit Plan di Mort geriet das Fahrzeug der 23-Jährigen auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 39-Jährigen.

Unfallhergang wird ermittelt

Zwei Teams der Rettung Oberengadin betreuten die drei leicht bis mittelschwer Verletzten und transportierten sie ins Spital nach Samedan. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten mit dem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Für die Reinigung der Fahrbahn standen Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden im Einsatz. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall geführt haben.