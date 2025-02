Dramatischer Zwischenfall beim Pferderennen in St. Moritz: Ein übermotiviertes Pferd rannte nach Rennende gegen eine Bande. Trotz des spektakulären Sturzes über die Absperrung blieben alle Beteiligten offenbar unversehrt.

1/6 Mit grossen Schritten rennt das Pferd durch den Schnee. Foto: Leserreporter

Auf einen Blick Pferd stürzt bei Rennen in St. Moritz GR über Bande

Fahrerin und Pferd blieben trotz des spektakulären Unfalls allem Anschein nach unverletzt

Vorfall ereignete sich am Sonntag beim White Turf in St. Moritz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Mit grossen Schritten rennt das Pferd durch den Schnee. Die Fahrerin im pinken Dress muss sich hinter dem Tier mit aller Kraft festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Das Ross ändert plötzlich die Richtung, schert nach links aus und hält auf eine Gruppe Zuschauer zu.

Die haben letztlich Glück. Sie springen zur Seite, das Pferd kracht in eine Bande. Es stürzt über die Absperrung. Für einen kurzen Moment sind alle vier Pferdebeine in der Luft. Die Fahrerin landet auf dem Hintern. Begleitet wird die Szene von lautem Geschrei der Zuschauer. Schnell rappelt sich das Tier auf – und auch der Sportlerin scheint nichts passiert zu sein.

Rennen «war eigentlich schon längst zu Ende»

Passiert ist es am Sonntag am White Turf in St. Moritz GR. «Pferd und Fahrerin ging es nach dem Vorfall gut. Sie hat ein Interview gegeben», erzählt ein Leserreporter, der den Crash vor Ort live miterlebte. «Das Pferd hatte einfach zu viel Energie, das Rennen war eigentlich schon längst zu Ende, doch es wollte noch eine Runde drehen. Dann lief es gegen die Bande.»

Eine Blick-Anfrage bei der Pressestelle des White Turfs blieb zunächst unbeantwortet. Das White Turf findet seit 1907 statt. Mehr als 35'000 Besucher strömen jedes Jahr zu den drei Renntagen, um ihren Favoriten zuzujubeln.