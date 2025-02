Mann (30) baut Selbstunfall in Berschis SG

Ein 30-jähriger Autofahrer verursachte am Sonntagmorgen in Berschis SG einen Unfall. Er durchbrach einen Zaun und prallte gegen ein Güllenfass und ein Auto. Der Fahrer wurde als fahrunfähig eingestuft.

Ein Autofahrer in fahrunfähigem Zustand verursachte am Sonntagmorgen in Berschis einen Selbstunfall. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 30-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmorgen in Berschis SG einen Selbstunfall verursacht. Der Rettungsdienst brachte den Beifahrer in ein Spital, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

Der Autofahrer fuhr laut Mitteilung auf der Unterdorfstrasse in Richtung Verzweigung Unterdorfstrasse/Pluder. Über die Kreuzung sei er geradeaus gefahren, habe einen Zaun durchbrochen und sei in der Folge gegen ein abgestelltes Güllenfass und ein parkiertes Auto geprallt.

Anschliessend fuhr der Mann zurück auf die Unterdorfstrasse, prallte in einen Baum und kam dort zum Stillstand. Die Polizisten der Kantonspolizei St. Gallen stuften ihn als fahrunfähig ein, wie es weiter hiess.

Der Mann musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Der entstandene Sachschaden betrug rund 10'000 Franken.