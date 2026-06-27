Betrunkener Junglenker (23) stürzt in Bach am Splügenpass

Am Samstagvormittag geriet ein Junglenker auf der Splügenpassstrasse in einer Kurve von der Strasse und stürzte in einen Bach. Ein Atemalkoholtest fiel positiv aus. Der Junglenker wurde geringfügig verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gegen 10 Uhr befuhr ein 23-jähriger Junglenker am Samstag die Splügenpassstrasse von Splügen GR kommend in Richtung Passhöhe. Zwischen den Örtlichkeiten Marmorbrücke und Isabrüggli kam sein Auto aus derzeit ungeklärten Gründen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte einen Abhang hinunter, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Im Flussbett des Hüscherabach kam der Wagen schliesslich beschädigt zum Stillstand.

Eine Drittperson unterstützte den leicht verletzten Lenker beim Verlassen des Autos und kontaktierte die Einsatzkräfte. Eine Verunreinigung des Gewässers fand nicht statt, betont die Polizei. Ein beim Lenker durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus, worauf er ins Spital Thusis überführt wurde.

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Rheinwald, des Rettungsdienstes Mittelbünden und Spezialisten eines Bergungsunternehmens. Die genauen Umstände und der Unfallhergang werden durch die Kantonspolizei Graubünden untersucht.