In den frühen Morgenstunden des Montags ist ein Mann mit seinem Auto in das Ufer des Davosersees gefahren. Nach dem Versuch dieses zu bergen, liess der Spanier es dort stehen. Das droht im jetzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto im Davosersee entdeckt, Lenker ein Spanier, Vorfall nach Mitternacht

Unfall geschah beim Abladen von Bier am Grillplatz nach Feier

Atemlufttest positiv, Blut- und Urinprobe angeordnet durch Polizei

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz vor 7 Uhr erhielt die Kantonspolizei Graubünden am Montag die Meldung, dass im Davosersee ein Auto stehe. Die ausgerückte Patrouille fand ein Auto vor, welches nahe der Örtlichkeit Höhwald im abfallenden Kiesufer des Davosersees stand. Der Lenker war nicht vor Ort. Die Kantonspolizei Graubünden konnte den Spanier, der in Davos lebt, jedoch ausfindig machen.

Die Abklärungen ergaben, dass dieser nach 1 Uhr mit seinem Auto zum dortigen Grillplatz gefahren war, um mit Kollegen den Weltmeistertitel der spanischen Fussball-Nationalmannschaft weiter zu feiern und dort Bier abzuladen. Dies misslang jedoch mächtig, da er in das Seeufer fuhr. Der gemeinsame Versuch der Gruppe, das Auto zu bergen, scheiterte. Danach begaben sie sich nach Hause.

Diese Strafen drohen

Ein beim Lenker durchgeführter Atemlufttest fiel positiv aus. Dies hat nun Folgen, wie die «Südostschweiz» berichet. Er wird sich mit drei Tatbeständen konfrontiert sehen:

Führen eines Motorfahrzeugs in fahrunfähigem Zustand

Missachtung eines Fahrverbots

Nichtbeherrschung des Fahrzeugs

Nun kommen empfindliche Strafen auf ihn zu. Die schwerste Tat sei das Fahren in angetrunkenem Zustand, erklärt Bruno Ulmi von der Bündner Staatsanwaltschaft gegenüber der Zeitung. Dafür bekommt er entweder eine Geld- oder Freiheitsstrafe aufgebrummt. Wenn er keine Vorstrafen hat, ist eine Geldstrafe wahrscheinlicher.

Für das Missachten des Fahrverbots gibt es wahrscheinlich eine Busse. Seinen Führerausweis dürfte er ebenfalls verlieren.