Am Freitagmittag ist es auf der Splügenpassstrasse zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der Motorradfahrer wurde 20 Meter tiefer in ein Bachbett geschleudert und schwer verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gegen 11.45 Uhr fuhr ein 49-jähriger Italiener vom Splügenpass kommend talwärts in Richtung Splügen GR. Als er eine unübersichtliche Rechtskurve befuhr, kam ihm ein 58-jähriger Töfffahrer aus Schottland entgegen. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver nach rechts durch den Autofahrer kollidierte der Töfffahrer seitlich-frontal mit dem Auto.

Der Töff geriet anschliessend über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte rund zwanzig Meter tiefer in ein Bachbett. Der Töfffahrer blieb verletzt in der Böschung zum Bachbett liegen. Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Rettung Mittelbünden Erste Hilfe.

Die Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten notfallmedizinisch, bevor ihn eine Crew der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur flog. Für die Bergung des Motorrads kam ein Lastwagenkran zum Einsatz. Ein Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden reinigte anschliessend die Fahrbahn. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.