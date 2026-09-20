Am Samstagvormittag ist ein 50-jähriger Pilzsammler im Gebiet Laura in Roveredo abgestürzt und verletzt worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Italienischer Pilzsammler stürzt 20 Meter in Roveredo GR Felswand hinab

Rega rettet Verletzten mit Winde und fliegt ihn nach Lugano

50-jähriger Mann verletzt ins Spital gebracht

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Eine Gruppe von Italienern war auf Pilzsuche im Gebiet Laura in Roveredo GR, als ein 50-jähriger Pilzsammler im steilen rutschigen Gelände rund zehn Meter einen Hang hinunterrutschte und über eine rund 20 Meter Felswand stürzte. Er kam auf der Strada de Laura zum Liegen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung.

Jemand aus der Gruppe beobachtete das Geschehen und allarmierte den Notruf. Der Verletzte wurde mittels einer Windenaktion der Rega geborgen und ins Regionalspital Lugano Civico geflogen.