Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Flurbrand in Sumvitg, Graubünden, am Mittwochabend auf 1000 m² Fläche
- Rund 24 Feuerwehrleute löschten das Feuer schnell im Gebiet Tscheps
- Meldung erreichte Polizei Graubünden am 15. April um 18 Uhr
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Janine EnderliRedaktorin News
Ein Flurbrand ist ein unkontrolliertes Feuer, das sich im Freien – auf nicht bewaldetem Gebiet – ausbreitet. Im Gegensatz zum Waldbrand verbrennt hier primär niedrige Vegetation wie dürres Gras, Getreide oder Buschwerk. In der Bündner Gemeinde Sumvitg kam es am Mittwochabend zu einem Brand dieses Typs.
Die Meldung über den Flurbrand im Gebiet Tscheps ging laut der Kantonspolizei Graubünden kurz nach 18 Uhr ein. Rund zwei Dutzend Feuerwehrleute bekämpften den Brand auf einer Fläche von gut tausend Quadratmetern. Er konnte rasch gelöscht werden.
Die Kantonspolizei Graubünden hat die Brandermittlung aufgenommen.