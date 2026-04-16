In Rabius auf Gemeindegebiet von Sumvitg ist es am Mittwochabend zu einem Flurbrand gekommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten ein Ausbreiten des Feuers und löschten den Brand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flurbrand in Sumvitg, Graubünden, am Mittwochabend auf 1000 m² Fläche

Rund 24 Feuerwehrleute löschten das Feuer schnell im Gebiet Tscheps

Meldung erreichte Polizei Graubünden am 15. April um 18 Uhr War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Flurbrand ist ein unkontrolliertes Feuer, das sich im Freien – auf nicht bewaldetem Gebiet – ausbreitet. Im Gegensatz zum Waldbrand verbrennt hier primär niedrige Vegetation wie dürres Gras, Getreide oder Buschwerk. In der Bündner Gemeinde Sumvitg kam es am Mittwochabend zu einem Brand dieses Typs.

Die Meldung über den Flurbrand im Gebiet Tscheps ging laut der Kantonspolizei Graubünden kurz nach 18 Uhr ein. Rund zwei Dutzend Feuerwehrleute bekämpften den Brand auf einer Fläche von gut tausend Quadratmetern. Er konnte rasch gelöscht werden.

Die Kantonspolizei Graubünden hat die Brandermittlung aufgenommen.