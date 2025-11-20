Eine Studie von Kinderschutz Schweiz zeigt: Gewalt gegen Kinder bleibt in der Schweiz ein Problem. Fast jedes siebte Kind wird regelmässig geschlagen, jedes fünfte psychisch missbraucht. Der Trend zeigt nach oben.

Fast jedes fünfte Kind wird mit Schlägen auf den Hintern bestraft, jedes zehnte Kind erhält Ohrfeigen oder wird an den Haaren gezogen. Foto: imago images/photothek

Psychische Gewalt äussert sich oft in Drohungen oder Zuneigungsentzug

Laut einer Studie von Kinderschutz Schweiz ist physische und psychische Gewalt in vielen Schweizer Familien nach wie vor verbreitet. Fast jedes siebte Kind wird regelmässig geschlagen, und jedes fünfte Kind wird wiederholt psychisch missbraucht.

Gewalt gegen Kinder bleibt in der Schweiz ein besorgniserregendes Thema. Die 2024 von Kinderschutz Schweiz durchgeführte Studie zeigt, dass in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder zu Hause regelmässig Opfer von physischer Gewalt werden. Die psychischen Formen der Gewalt, die schwerer sichtbar sind, betreffen noch mehr Jugendliche.

Jedes zehnte Kind wird geohrfeigt

Manon Schick, die Direktorin für Kinder und Jugend des Kantons Waadt, stellt in einem am vergangenen Wochenende veröffentlichten Interview mit «Le Temps» fest: «Alle Kantone beobachten einen Anstieg der Meldungen von gefährdeten Kindern. Das hängt mit der Verschlechterung der Situation der Familien zusammen, mit einem Anstieg der Armut, oft bei Alleinerziehenden.»

Fast jedes fünfte Kind wird mit Schlägen auf den Hintern bestraft, jedes zehnte Kind erhält Ohrfeigen oder wird an den Haaren gezogen. Etwa 30 Prozent der Eltern geben zu, ihr Kind mit Worten oder Schreien verletzt zu haben. Trotz einer Verbesserung in den Nullerjahren zeigt die Tendenz seit einigen Jahren wieder nach oben.

Dauerhafte Spuren in der emotionalen Entwicklung

Psychische Gewalt äussert sich häufig in Drohungen oder dem Entzug von Zuneigung. Einer von fünf Elternteilen droht damit, das Kind zu verlassen oder allein zu lassen, und 15 Prozent geben zu, dass sie dem Kind das Gefühl geben, nicht mehr geliebt zu werden. Diese Verhaltensweisen, die häufig banalisiert werden, hinterlassen dauerhafte Spuren in der emotionalen Entwicklung.

Die Autorinnen und Autoren der Studie rufen dazu auf, die Prävention zu verstärken und gewaltfreie Erziehungspraktiken zu fördern. Sie erinnern daran, dass ein sicheres familiäres Umfeld für das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit von Kindern von entscheidender Bedeutung ist.

Der Internationale Tag der Kinderrechte wird am 20. November begangen. Die Schweiz ratifizierte das Übereinkommen über die Rechte des Kindes vor fast 30 Jahren, am 24. Februar 1997. Das Übereinkommen konkretisiert die Menschenrechte für alle Aspekte des Lebens von Kindern und Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren. Es wurde am 20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet.

Schick warnte im Gespräch mit «Le Temps» auch vor weiteren Gefahren für Kinder. So sei Cybermobbing weit verbreitet und habe verheerende Folgen für Kinder. Auch die Online-Kriminalität, beispielsweise die Tatsache, dass junge Menschen schnell mit Sexualstraftätern konfrontiert werden, nehme zu. «Sobald Kinder ein Smartphone besitzen, können sie vor dieser Art von Kontakt nicht mehr geschützt werden», warnte sie.