Die aktuelle Hitzewelle endet mit einem Knall. Am Dienstagnachmittag warnt der Bund vor erheblicher Gewittergefahr der Stufe 3 in grossen Teilen der Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gewitter beenden Hitzewelle ab Dienstagnachmittag

Gewitterwarnung Stufe 3 von 14 bis 20 Uhr für viele Regionen

Montag: Sturm in Thörigen BE, Baum fiel auf Balkon in Lausen BL

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montag zeigte die aktuelle Hitzewelle in dieser Woche noch mal ihre ganze Kraft. Rund um Basel kletterte das Thermometer bis auf 36 Grad. Im Laufe der Woche ist dann endlich eine Abkühlung in Sicht. «Die Temperaturen gehen Schritt für Schritt zurück», bestätigte auch Michael Eichmann von Meteo News gegenüber Blick. Doch zuvor läutet ein Gewitterknall das Ende der Hitzewelle ein.

Ab Dienstagnachmittag warnt der Bund vor erheblicher Gewittergefahr der Stufe 3 in grossen Teilen der Schweiz. Betroffen sind laut Meteo Schweiz die Westschweiz, Teile der Zentralschweiz, das Mittelland und die Nordwestschweiz. Ab dem frühen Nachmittag bis etwa 20 Uhr am Abend gilt hier erhebliche Gewittergefahr. Der Bund warnt vor Blitzeinschlägen, abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen.

Gewitter bis ins Flachland und Sturmböen möglich

Laut Meteorologe Eichmann könnte es am Dienstag bis weit ins Flachland hinein kräftig blitzen und donnern. «Ausserdem sind in Gewitternähe Sturmböen möglich», so der Meteorologe. Es gilt: bewegliche Dinge wie Blumentöpfe oder Liegestühle auf dem Balkon oder im Garten gut sichern.

Die Ostschweiz und der Süden kommen am Dienstag hingegen gut weg. Hier herrscht keine oder nur geringe Gewittergefahr.

Bereits am Montag zogen heftige Gewitter über die Schweiz. Ein Blick-Leser aus Thörigen BE filmte einen Monster-Sturm, der durch den Ort fegt. Ein Leser in Lausen BL fand nach dem Sturm gar einen Baum auf seinem Balkon.